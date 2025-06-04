Sosyal medyadan alışveriş yapanlar dikkat! Dolandırıcıların ağına düşmüş olabilirsiniz

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medya üzerinden tesettür giyim satma bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı belirlenen suç örgütünü takibe aldı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kiraladıkları özel araç ve taksilerle yaklaşık 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "Nitelikli dolandırıcılık" ile suçlanan şüphelere yönelik operasyon düzenledi.

Kars, İstanbul ve Sakarya'da, Özel Hareket Şube Müdürlüğü destekli 30 ekip ve 120 personelin katılımıyla yapılan baskınlarda haklarında yakalama kararı bulunan 24 şüpheliden 22’si gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada; 24 bin dolar, 19 bin avro, 10 bin 400 TL, bir ruhsatsız tabanca ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.