Sosyal medyadan alışveriş yapanlar dikkat! Dolandırıcıların ağına düşmüş olabilirsiniz

Sosyal medyadan tesettür giyimi sattıkları iddiasıyla dolandırıcılık yapan çete çökertildi.

Sosyal medyadan alışveriş yapanlar dikkat! Dolandırıcıların ağına düşmüş olabilirsiniz

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında üzerinden tesettür giyim satma bahanesiyle yaptığı belirlenen suç örgütünü takibe aldı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kiraladıkları özel araç ve taksilerle yaklaşık 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "Nitelikli dolandırıcılık" ile suçlanan şüphelere yönelik operasyon düzenledi.

Kars, İstanbul ve Sakarya'da, Özel Hareket Şube Müdürlüğü destekli 30 ekip ve 120 personelin katılımıyla yapılan baskınlarda haklarında yakalama kararı bulunan 24 şüpheliden 22’si gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada; 24 bin dolar, 19 bin avro, 10 bin 400 TL, bir ruhsatsız tabanca ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Sosyal medyadan alışveriş yapanlar dikkat! Dolandırıcıların ağına düşmüş olabilirsiniz - 1

TERS İŞLEM YAPARAK YAPMIŞLAR

Çetenin kurdukları sahte hesaplarından satış yaptığı, ürünü ulaşmayan alıcının kendilerini aradığı zaman iade kodu aldı altında kod gönderdiği belirlendi.

Müşteri ile telefonda görüşme sağlayan çete üyelerinin, mobil bankacılık üzerinden kendi hesap bilgilerini vererek ters işlem yapacakları iddiasıyla bir miktar para havale yapmasını isteyerek dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.

Şüphelilerin suçtan elde ettiği paraları kripto üzerinden yurt dışına aktardıkları ve kendi hesaplarına aktarmak için çeşitli yollar buldukları saptandı. Şüphelilerin tüm hesaplarına ve mal varlıklarına tedbir konuldu.

SUSMA HAKLARINI KULLANDILAR

Emniyette susma haklarını kullanarak suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden Ç.Ş.Ö., G.N., Ö.F.C., E.M., F.V., M.A., Ö.F.B., B.S., Y.M., T.G.K. ve H.H. tutuklandı, 11 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...