Sosyal medyadan alışverişe dikkat

İnternetten alışveriş salgın döneminde daha da yaygılaştı. Birçok tüketici hem zamandan kazanmak hem de ürün çeşitliliği için bu yöntemi tercih ediyor. Ancak internet alışverişlerinde mağduriyetler ve dolandırıcılık olayları da sıkça yaşanıyor.



İnternet üzerinden alışverişlerde ciddi mağduriyetler oluştuğunu söyleyen Tüketici Konfedasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Özellikle sosyal mecralardan yapılan alışverişlerde mağduriyetler ve ciddi sayıda dolandırılma olayları bizler geliyor. Bilhassa instagram üzerinden. Bir tüketici sadece bir ön ödemeyle cep telefon nosunu muhattap alıp onunla ilgili ödeme yapıyor bir süre sonra beklediğinden çok farklı ürünle karşılaştığında satıcıya bir iki defa ulaşıp kendisi engelleniyor" dedi.



İnternet üzerinden alışveriş yaparken nelere dikkat etmek gerekiyor?



Tüketici Konfedasyonu Başkanı Ağaoğlu, "Birincisi satıcının açık adresi, ticari ünvanı, şahıssa TC kimlik numarası ve vergi numarası gibi belirleyici bir bilgisi var mı? Satıcının kimliğini net ayırt edebilecek bilgilerin olması ikincisi açık adres sabit bir telefon bulunması üçüncüsü de cayma hakkı konusunda tüketiciyi bilgilendiren bir sözleşme sunulması gerekiyor." sözleriyle tüketicilere dikkat edilmesi gereken hususları anlattı.



Tüketicilerin 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeden cayma hakkına sahip olduğunu bilmesi önemli olduğunu söyleyen Ağaoğlu, "Bazen kapıda ödeme yapıyoruz kredi kartı bilgilerimizi vermedik aman ne kadar güzel güvenli. Bir elbise beğeniyor vatandaşımız gelen alakası yok. Hiçbir kargo personeli paketi açıp kontrol etme imkanı vermiyor. Karayol taşıma yönetmeliğine göre tüketici talep ettiği takdirde kargo firması paketi tüketicinin önünde açmak zorundadır. Ne var ki pratikte buna uyulmadığını biliyoruz" dedi.



Elektronik ürünler ise 1 Ekim 2022'den itibaren cayma hakkı kapsamında iade edilemeyecek.



