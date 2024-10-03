Sosyal medyadan Atatürk'e hakarete tutuklama

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde, sosyal medyadan Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen belediye çalışanı tutuklandı.

Sosyal medyadan Atatürk'e hakarete tutuklama

Savaştepe Belediyesi'nde görevli zabıta memuru İsmail Y'nin (36), hesabından paylaştığı ses ve video kayıtlarındaki hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik içerikli sözleriyle ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan İsmail Y, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan İsmail Y, " Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun'a muhalefet" ile "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından tutuklandı.

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