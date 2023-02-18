Sosyal medyadan attığı mesaj hayatını kurtardı

Malatya'da sosyal medya üzerinden arkadaşına mesaj göndererek yardım isteyen genç, depremden saatler sonra üzerindeki tonlarca ağırlıkların altından sağ olarak kurtarıldı.

Sosyal medyadan attığı mesaj hayatını kurtardı

'da Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılan binanın altında kalan genç, enkaz altından kurtarıldı.

Sosyal medyadan attığı mesaj hayatını kurtardı - 1

ARKADAŞINA ATTIĞI MESAJ HAYATINI KURTARDI

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat gecesi merkez üssü Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki depreme kent merkezi Niyazi Mısri Caddesi'ndeki 5 katlı bir apartmanın 4'üncü katındaki evinde yakalanan Harun Reşit Uçar, üzerinden arkadaşı Zafer Cahit Leventoğlu'na mesaj göndererek yardım istedi.

Uçar'ın mesajını aldıktan sonra bölgeye hızlıca giden Leventoğlu, çevredekilerin de yardımıyla yaklaşık 4 saatlik yapılan bir çalışma sonucunda Harun Reşit Uçar'ı bulunduğu yerden çıkardı.

altında çıkarıldıktan sonra hastaneye kaldırılan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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