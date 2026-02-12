Sosyal medyadan Bakan Akın Gürlek'e hakaret eden CHP Adalar Gençlik Kolları Başkanı tutuklandı
12.02.2026 12:37
Son Güncelleme: 12.02.2026 12:41
Akın Gürlek, Adalet Bakanı olarak dün göreve başladı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek ile ilgili sosyal medyada paylaşım yapan CHP Adalar Gençlik Kolları Başkanı Ramazan Yıldız tutuklandı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek'in atanma kararına ilişkin sosyal medya hesabından yapılan yoruma soruşturma başlatıldı.
"Asayişberkemal34_" Instagram hesabından yapılan bir paylaşıma "Seni karış karış oyacağız Gürlek." şeklinde paylaşım yapan CHP Adalar Gençlik Kolları Başkanı Ramazan Yıldız gözaltına alındı.
Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada Yıldız'ın ifadesi sonrasında "terörle mücadelede görev almış kişilere hedef gösterme" suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiği belirtildi.
Yıldız, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.