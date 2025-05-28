Sosyal medyadan bungalov vurgunu

Son günlerde gizli kamera skandallarıyla konuşulan bungalov işletmeleri bu defa da bir dolandırıcılık haberiyle gündeme geldi.



Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşayan Kaya ailesi, kurban bayramını bungalov tatiliyle geçirme planı yaptı.

Sosyal medyadan yaptıkları araştırmada Toroslar ilçesindeki bungalov tesisini bulan aile firmayla iletişime geçti.



YARISI PEŞİNAT



Tatil paketlerini inceleyen Kaya ailesi geceliği 5 bin liradan 3 günlüğüne 15 bin lira karşılığında anlaştıkları firmaya peşinat olarak 7 bin 500 lira ödeme yaptı.



Ancak firma fatura kesmek için 3 bin 600 lira daha isteyince durumdan şüphelenen aile bunu belli edince firma adeta yok oldu.



SOSYAL MEDYA HESABI HALA AÇIK



Bu dakikadan sonra firmanın telefon numaralarına bir daha ulaşılamadı. Ancak firmanın 37 bin kuşunun takip ettiği sosyal medya hesabı hala faaliyette.





