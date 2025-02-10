Sosyal medyadan çakarlı araçla meydan okudu: 140 bin TL ceza, 30 gün ehliyetine el konuldu

Gaziantep'te aracına çakar takarak sosyal medya üzerinden paylaşan ve bu paylaşıma karşılık, "Arabanın yarı parası kadar cezası var aman dikkat. Geçen sosyal medyada gördüm 279 bin TL yazmışlar" mesajına "Ben geleyim de yazsınlar" diye cevap veren sürücüye işlem yapıldı.

Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:



"Sosyal medyada bir aracın yasa dışı çakar kullanımıyla ilgili paylaşılan görüntüleri ihbar kabul edilmiş ve araç Emniyet Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından tespit edilmiştir. Bahse konu araca, mevzuatta izin verilmeyen şekilde ışıklı ve sesli uyarı işareti veren cihazları takmak ve kullanmak maddesinden 138 bin TL, standart dışı air süspansiyon kullanmak maddesinden 993 TL, sigortasız araç kullanmak maddesinden 993 TL olmak üzere toplamda 140 bin 158 TL idari para cezası uygulanmış, araç sahibinin sürücü belgesi 30 gün geri alınmış ve araç 30 gün süreyle trafikten men edilmiştir."

ÇAKAR LAMBA VE SİREN SİSTEMİ CEZASI NE KADAR?

2025 yılında artan trafik cezalarıyla birlikte usulsüz çakar kullanmanın cezası, ilk seferde 138 bin 172 TL, aynı yıl içinde iki veya daha fazla ihlal olması durumunda 276 bin 345 TL ceza kesilebiliyor. Araca izinsiz monte edilen sistem emniyet tarafından sökülerek el konulurken, araç trafikten men ediliyor. Sürücünün ehliyetine de 30 gün süreyle el konulabiliyor.