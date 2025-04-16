Sosyal medyadan canlı yayın açtı, annesi ile yaşadığı evi ateşe verdi

Antalya 'nın Serik ilçesinde S.Ö. ve annesi E.V. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

GÖZALTINA ALINDI

Dairede küçük çaplı zarar olurken, S.Ö. gözaltına alındı. İfadesi alınan S.Ö., işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

ANNE ŞİKAYETÇİ OLMADI

Eşinden ayrı yaşayan E.V., oğlundan; ev sahibi de zararın karşılanacağının beyan edilmesi üzerine S.Ö.'den şikayetçi olmadı.

'VALLAHİ ÇATIR ÇATIR DA YANIYOR'

Öte yandan S.Ö., sosyal medyada açtığı canlı yayınla olay anlarını paylaştı.

Görüntülerde, sürekli küfreden S.Ö.'nün elindeki satırla ölüm tehditleri savurduğu anlar yer aldı.

"Hadi polis çağır" ve "İyi bak eve şimdi yakacağım" notlarıyla evi dağıttığı fotoğrafları paylaşan S.Ö.'nün, "Evi yakacağım. Gördün mü evi? Bir tane eşya koymayacağım bu evde" dedikten sonra eşyaları ateşe verdiği, sonra da "Vallahi çatır çatır da yanıyor" dediği duyuldu.