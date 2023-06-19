Sosyal medyadan canlı yayın sırasında kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Kütahya'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Kaza, saat 04.00 sıralarında Kütahya-Tavşanlı kara yolunun 12’nci kilometresinde meydana geldi. Henüz sürücüsü tespit edilemeyen otomobil, bariyerlere çarpıp taklalar atarak tarlaya uçtu.
Kazada, araçtaki İdris Demir (23) hayatını kaybetti, arkadaşı Mustafa Pınar (24) ise ağır yaralandı.
Mustafa Pınar, ihbar üzerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR
Pınar’ın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. İdris Demir’in cenazesi ise polis ve savcılık incelemesinin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
CANLI YAYINDA GÖRÜP İHBAR ETTİLER
Bu arada kazanın, iki arkadaşın canlı yayın yaptığı sırada yaşandığı, bu sırada yayını izleyen arkadaşlarının kazayı görüp ihbar ettiği öğrenildi.
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