Sosyal medyadan canlı yayın sırasında kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Mustafa Pınar, ihbar üzerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.



HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR



Pınar’ın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. İdris Demir’in cenazesi ise polis ve savcılık incelemesinin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı.



CANLI YAYINDA GÖRÜP İHBAR ETTİLER



Bu arada kazanın, iki arkadaşın canlı yayın yaptığı sırada yaşandığı, bu sırada yayını izleyen arkadaşlarının kazayı görüp ihbar ettiği öğrenildi.

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