İstanbul Esenler’de modifiyeli otomobili trafkten men edilen sürücü, sosyal medyadan "emniyete savaş açtım" deyince gözaltına alındı.



Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 13 Eylül gecesi saat 23.00 sıralarında modifiyeli araçlara yönelik denetim yapıldı.



Oruç Reis Mahallesi Tekstilciler Caddesi üzerinde gerçekleştirilen uygulama sırasında Oğuzhan A.'nın (22) kullandığı araç da durdurularak kontrol edildi. Yapılan kontrollerde araçta modifiye uygulandığı ve ehliyeti yanında olmadığı gerekçesiyle sürücüye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 32/3 maddesi uyarınca toplam bin 237 lira para cezası kesildi.



Ayrıca araç mevzuata uygun duruma getirilinceye kadar trafikten men edildi. Sürücü Oğuzhan A., verilen cezayı sosyal paylaşım ağları üzerinden yaptığı paylaşımla "protesto" ederek tepki gösterdi.



Oğuzhan A, kendine ait hesaptan yaptığı videolu paylaşımda ceza yazıldığını ancak cezanın kendisini yıldırmayacağını, mevzuata aykırı egzozunu çiftleyeceğini, savaş açtığını söyledi.



Yayımlanan videoların görülmesi üzerine yeniden harekete geçen polis, dün sabah saatlerinde şüpheliyi gözaltına aldı. Oğuzhan A. hakkında bu kez Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesi uyarınca “Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama” suçundan işlem yapılarak sevk edildiği savcılıkça serbest bırakıldı.