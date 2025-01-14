Sosyal medyadan dine, Hazreti Muhammed'e ve Atatürk'ün annesine hakaret eden şahsa tutuklama

Sosyal medyada canlı yayın yapan Kartal Bulut D. adlı yayıncının, canlı yayınlarında Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e, dine ve Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'a yönelik hakaret edip küfür yağdırdığı yayıon üzerine, Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Gözaltı kararı çıkartılırken şahıs gözaltına alındı.



Kendisine gelen tepkilere "gidin şikayet edin" diyerek yanıt verdiği de görülen Kartal Bulut D., emniyetteki ifadesinde yayın sıralarında alkol aldığını söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen küfürbaz, tutuklanarak cezaevine gönderildi.