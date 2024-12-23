Sosyal medyadan giysi satanlara dikkat! İade kodu gönderip banka hesaplarına erişiyorlar, tüm paraları aktarıyorlar

Kars merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda sosyal medyadan giysi satma vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 29 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların, kargosu ulaşmayan alıcıların iade kodu gönderip banka bilgilerine erişerek tüm paralarını kendi hesaplarına aktardıkları tespit edildi. Şüphelilerin suçtan elde ettikleri geliri, kripto para olarak yurt dışına aktardıkları ileri sürüldü.

Sosyal medyadan giysi satanlara dikkat! İade kodu gönderip banka hesaplarına erişiyorlar, tüm paraları aktarıyorlar

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir kişinin sosyal medyadan alışveriş yaparken dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan araştırmada üzerinden giysi satma vaadiyle yaptıkları iddia edilen şüphelilerin, kargosu ulaşmayan alıcıların iade kodu gönderip banka bilgilerine erişerek tüm paralarını kendi hesaplarına aktardıkları belirlendi.

Sosyal medyadan giysi satanlara dikkat! İade kodu gönderip banka hesaplarına erişiyorlar, tüm paraları aktarıyorlar - 1

Kiraladıkları özel araç ve taksilerle yaklaşık 3 ay teknik ve fiziki takip yapan ekipler, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "nitelikli " suçlarına ilişkin 'ın yanı sıra İstanbul, İzmir, Bursa, Diyarbakır, Siirt, Van ve Konya'daki bazı adreslere özel harekat polisi desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenledi.

Zanlılardan B.E, S.A, M.İ, A.D, C.A, R.A, Y.B, İ.S, B.S, U.S, Y.A, Y.K, T.S, K.F.Ö, U.Ş. ve N.A. İstanbul'da, E.D. Bursa'da, A.S, E.D, Y.Y, M.Z, M.M. ve B.B. Konya'da, Ş.S. ile M.T. İzmir'de, K.A. ve Ö.E. Siirt'te, S.K. Van'da ve S.A. Diyarbakır'da gözaltına alındı.

Sosyal medyadan giysi satanlara dikkat! İade kodu gönderip banka hesaplarına erişiyorlar, tüm paraları aktarıyorlar - 2 Kente getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada elektronik malzemeler ve 101 bin 765 lira ile 48 bin 800 dolar bulundu.

Şüphelilerin suçtan elde ettikleri geliri, olarak yurt dışına aktardıkları öne sürüldü.

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