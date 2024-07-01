Sosyal medyadan küfürleşme tartışması yüzünden silahlı saldırıya uğradı

İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi Cengizhan Sokakta saat 19.00 sıralarında, sosyal paylaşım sitesi İnstagram hesabı üzerinden meydana gelen küfürleşme yüzünden pompalı tüfekle açılan ateş sonucu sağ ayağından vurulan O.A.(24) hastanelik oldu.

Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan O.A. kendisini sosyal paylaşım sitesi İnstagram hesabı üzerinden meydana gelen küfürleşme yüzünden E.M.'nin vurduğunu söyledi.

Olay yerinden otomobil ile kaçan E.M. polisin takibi sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.