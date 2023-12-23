Sosyal medyadan satılmaya çalışılan piton yılanına el konuldu

Kastamonu’da il merkezinde ikamet eden bir şahsın sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunarak satmaya çalıştığı piton, ekipleri harekete geçirdi.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de desteğiyle belirlenen adrese baskın yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu İl Şube Müdürlüğü ekipleri, “kraliyet pitonu” türü olduğu saptanan ve nesli tükenme tehdidi altında olan türler arasında bulunan hayvana el koydu.