Sosyal medyadan silahlı paylaşım yapan şüpheli yakalandı

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yasadışı bireysel silahlanma ile mücadele kapsamında yaptığı çalışmalarda bir şüphelinin ateş açtığı anları sosyal medya hesabından yayınladığını tespit etti.

Belirlenen adrese yapılan baskında şüphelinin evinde eşine ait bulundurma ruhsatlı bir tabanca, tabancaya ait iki şarjör ve 83 adet 9 mm çapında fişek ile ruhsatsız bir av tüfeği ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.