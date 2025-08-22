Sosyal medyadan tanıştı, 2,5 milyonunu kaptırdı: Muğla'da evlilik vaadiyle vurgun

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaşayan D.C. adlı kadın, sosyal medya üzerinden O.A. ile tanıştı.

O.A. ile bir süre görüşen D.C., evlilik kararı aldıklarını belirterek, kendisine farklı zamanlarda 2,5 milyon lira gönderdiğini söyledi.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Kendisini "özel harekat polisi" olarak tanıtan O.A.'nın telefonlarını açmaması sonrası dolandırıldığını anlayan D.C., polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, O.A.'NIN yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler tarafından Aydın'da gözaltına alınan şüpheli, Muğla'ya getirildi.