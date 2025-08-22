Sosyal medyadan tanıştı, 2,5 milyonunu kaptırdı: Muğla'da evlilik vaadiyle vurgun
Muğla'da sosyal medya üzerinden tanıştığı D.C.'yi evlilik vaadiyle toplam 2,5 milyon lira dolandırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan O.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaşayan D.C. adlı kadın, sosyal medya üzerinden O.A. ile tanıştı.
O.A. ile bir süre görüşen D.C., evlilik kararı aldıklarını belirterek, kendisine farklı zamanlarda 2,5 milyon lira gönderdiğini söyledi.
ŞİKAYETÇİ OLDU
Kendisini "özel harekat polisi" olarak tanıtan O.A.'nın telefonlarını açmaması sonrası dolandırıldığını anlayan D.C., polis merkezine giderek şikayetçi oldu.
Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, O.A.'NIN yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler tarafından Aydın'da gözaltına alınan şüpheli, Muğla'ya getirildi.
TUTUKLANDI
Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
