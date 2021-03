Sosyal medyadan tanıştı, otel odasında kabusu yaşadı

Rusya'da yaşayan 47 yaşındaki Otteva Elvira, bir yıl önce sosyal medyadan fotoğraflarını beğenen 40 yaşındaki Alp Mutlu'yla arkadaş oldu. Otomotiv sektöründe çalışan Alp Mutlu, kadını İstanbul'a davet etti. Rusya-Türkiye arasındaki geliş gidişler birkaç kez sürdü. Otteva Elvira, 13 Mart'ta sevgilisini görmek için bir kez daha İstanbul'a geldi. İkili Ataşehir'deki bir otele yerleşti.

İKİ GÜN BOYUNCA İŞKENCE

İlk günün sonunda Otteva Elvira'nın iddiasına göre eski kocasını ve 25 yaşındaki oğlunu kıskanan Alp Mutlu, iki gün boyunca saatlerce kadına işkence etti.

SALDIRGAN MARKETE GİDİNCE RESEPSİYONDAKİLERE SIĞINDI

Tanınmayacak hale gelen kadın, Alp Mutlu markete gitmek için odadan çıkınca resepsiyondakilere sığındı.

''EZİYET''TEN TUTUKLANDI

Polis tarafından gözaltına alınan Alp Mutlu, sevk edildiği adliyede 'eziyet' suçlamasıyla tutuklandı.

''YÜZÜMDEN AKAN KANLAR ELİNE BULAŞINCA YALIYOR, 'TADI NE GÜZEL' DİYORDU''



Otteva Elvira verdiği ifadesinde, "İlk gün beni 5 saat boyunca tokatladı. Yüzümden akan kanlar eline bulaşınca yalıyor, 'Tadı ne güzel' diyordu. Hiçbir şey yapamadım. Ertesi gün de 6 saat boyunca dövmeye devam etti. Eline geçen her şeyi bana fırlatıyordu. Kafama tekme attı, saçlarımı yoldu. 15 Mart'ta markete gitmek için odadan çıktı. Bana 'Kanları temizle, hemen geliyorum' dedi. Resepsiyona gidip yardım istedim. Beni bir odaya kapatıp polis çağırdılar. Sonra Alp beni yine buldu. Dövmeye devam ederken polisler gelip kurtardılar" dedi.



DAHA ÖNCEKİ 2 GELMESİNDE DE ŞİDDETE MARUZ KALMIŞ



Avukat Onur Eyüboğlu, "Müvekkilim Otteva Elvira, 13 Mart'ta Türkiye'ye geldi. 1 yıldır uzaktan ilişkisi vardı. Burada 1 yıldır uzaktan ilişkisi var. Daha önce de 3 defa geldi. Bu dördüncü gelmesi. Son iki gelmesinde de 2 kez darp edilmiş ancak kalıcı bir iz olmadığından bunu ailesinden saklamış. Bu gelmesinde de 2 gün boyunca şiddet ve işkenceye maruz kalmış Ataşehir'de kaldıkları otelde. Şüpheli odadan çıktığında Otteva hanım resepsiyondan yardım istiyor. Bu sırada şüpheli odaya tekrar girip müvekkilimi dövmeye başlıyor. Bunun üzerine otel görevlileri 112 ve polisi arıyorlar. Beyin kanaması şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. İşkence hatta eziyete varan boyutta bir saldırı gerçekleştirilmiş" şeklinde konuştu.



"BANA YAPTIKLARININ CEZASINI ÇEKMESİNİ İSTİYORUM"



Tedavisinin ardından Rusya'ya dönen Otteva Elvira, "Rusya'ya döndüm. Şu an Moskova'da, Şeremetyevo Havaalanı'ndayım. Bu zorluğu aşabildiğim için çok mutluyum. Türkiye devletine, büyükelçiliğe ve İstanbul Konsolosluğu'na minnettarım. Hayatımdaki bu zorlu dönemi atlatmama yardım ettikleri için doktorlara, hemşirelere teşekkür ediyorum. Yaşamla ölüm arasındaydım. Bugün her şey nispeten daha iyi. Zor duruma düşen tek kadın olmadığımı düşünüyorum. O insanın yaptıklarının, iki gün boyunca bana yaşattığı hakaretlerin ve işkencelerin hesabını vermesini istiyorum" dedi.



"ÇOK PİŞMANIM" DEDİ



Tutuklanarak cezaevine gönderilen Alp Mutlu ise Aile İçi Şiddet Soruşturma Bürosu'nda verdiği ifadede, "Beni aramızdaki ilişkiyi eşime söylemekle tehdit ediyordu. O gün eşimi aramak istedi. Telefonu vermeyince koluma vurdu. Ben de kendisine vurdum. Kendisini otelde zorla tutmadım. Çok pişmanım" diye konuştu.