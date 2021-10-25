Sosyal medyadan tartıştığı kuzenini canlı yayında vurdu

Karaman'da Tufan D.'nin (26), sosyal medya üzerinden tartıştığı kuzeni Emir Ö.'yü (30) canlı yayın yaptığı sırada pompalı tüfekle yaraladığı ortaya çıktı.

Olay, dün saat 23.50'de Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Tufan D., aralarında husumet bulunan kuzeni Emir Ö. ile sosyal medya üzerinden tartıştı. Tufan D., ardından kendisine küfrettiğini öne sürdüğü kuzeninin evine gitti. Emir Ö., dışarı çıktığı sırada Tufan D. de tüfekle üzerine doğru ateş açtı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Emir Ö., kanlar içinde yere yığıldı. Tufan D. ise geldiği otomobille olay yerinden kaçtı. Mahallelinin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Emir Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Polisin, kaçan Tufan D.'nin yakalanması için çalışması ise sürüyor.

