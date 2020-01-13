Sosyal medyadan tehdit iddiasına tutuklama

Adnan Oktar davasında bazı müştekilerin sosyal medyadan şikayetlerini geri çekmeleri konusunda tehdit edildiği iddialarıyla ilgili bir kişi tutuklandı.

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Adnan Oktar davasında mahkemeden suç duyurusu

Adnan Oktar davasında mahkemeden suç duyurusu

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince yargılaması devam eden Adnan Oktar organize suç örgütü davası kapsamında bazı müştekilerin sosyal medya hesapları ve iletişim araçları üzerinden şikayetlerini geri çekmeleri ve yanlış beyanda bulunmaları için tehdit edildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında 7 Ocak'ta operasyon düzenleyen ekipler, Kübra K'yi gözaltına aldı. Şüphelinin kullandığı dijital malzemelere el konuldu.

Emniyetteki işlemlerin ardından 10 Ocak'ta adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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