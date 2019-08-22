Muğla'nın Yatağan ilçesinde, sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medyadan terör örgütlerin propagandasını yaptıkları belirlenen S.N. ile H.K'nin Madenler Mahallesi'ndeki evlerine operasyon düzenledi.

Evlerinde örgütsel materyal ele geçirilen şüpheliler, gözaltına alındı.