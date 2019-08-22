Muğla'nın Yatağan ilçesinde, sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medyadan terör örgütlerin propagandasını yaptıkları belirlenen S.N. ile H.K'nin Madenler Mahallesi'ndeki evlerine operasyon düzenledi.
Evlerinde örgütsel materyal ele geçirilen şüpheliler, gözaltına alındı.
Sosyal medyadan terör propagandası: 2 gözaltı
Anadolu AjansıTürkiye
Muğla'da sosyal medyadan terör propagandası yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.
Muğla'nın Yatağan ilçesinde, sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.