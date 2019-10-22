Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyadan harekata ilişkin terör örgütü propagandası yaptığı öne sürülen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, H.B. F.Ö. M.B. ve T.A gözaltına alındı. Adreslerde bulunan dijital materyallere el konuldu.
İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin yarın adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.
Sosyal medyadan terör propagandası yapan 4 kişi gözaltına alındı
Anadolu AjansıTürkiye
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, sosyal medya üzerinden Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin terör örgütü propagandası yaptıkları iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyadan harekata ilişkin terör örgütü propagandası yaptığı öne sürülen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.