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Sosyal medyadan terör propagandası yapan şüpheliye gözaltı

Kırşehir'de sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

Sosyal medyadan terör propagandası yapan şüpheliye gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, analiz çalışmalarında şüpheli M.D'nin terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı, örgütün üst düzey yöneticilerini ve kırsal faaliyetlerini anlattığını belirlendi.

Ayrıca şüphelinin son olarak Van'da yaşanan olayları öven ve destek veren paylaşımları da tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, kent merkezinde yakaladığı M.D.'nin ev ve aracında yaptığı aramada çok sayıda örgütsel dijital doküman ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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