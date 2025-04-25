Sosyal medyadan terör propagandasına 6 gözaltı

İzmir'de sosyal medya üzerinden propaganda yalan 6 şüpheliye gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin terör örgütü PKK'ya üye olduğu belirlenirken 4 şüpheli gözaltına alındı.

Sosyal medyadan terör propagandasına 6 gözaltı

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, /KCK-YPG/PYD silahlı terör örgütüne üye olduğu ve propaganda yaptığı belirlenen 6 şüpheli, jandarma ekiplerince belirlendi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamaya yönelik bu sabah saatlerinde operasyon gerçekleştirdi.

Operasyon çerçevesinde yapılan baskınlarda, 4 şüpheli gözaltına alınırken, firari 2 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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