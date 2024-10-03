Sosyal medyadan terör propagandasına tutuklama

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilip engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamda, Aynularab (Kobani) bahanesiyle 6-8 Ekim 2014’te yaşanan olayların yıl dönümü öncesinde eylem ve etkinliklere katılabilecekleri değerlendirilen ve sosyal medyadan PKK/KCK-YPG/PYD silahlı terör örgütü propagandası yapanlara yönelik çalışma yapıldı.



Bu çerçevede gözaltına alınan 2 kişi cumhuriyet savcılığına sevk edildi.



Savcılıkta sorgulanan zanlılardan biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri salıverildi.