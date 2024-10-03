Sosyal medyadan terör propagandasına tutuklama
Erzurum'da sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilip engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamda, Aynularab (Kobani) bahanesiyle 6-8 Ekim 2014’te yaşanan olayların yıl dönümü öncesinde eylem ve etkinliklere katılabilecekleri değerlendirilen ve sosyal medyadan PKK/KCK-YPG/PYD silahlı terör örgütü propagandası yapanlara yönelik çalışma yapıldı.
Bu çerçevede gözaltına alınan 2 kişi cumhuriyet savcılığına sevk edildi.
Savcılıkta sorgulanan zanlılardan biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri salıverildi.
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