Sosyal medyada yeni akım! Studio Ghibli'deki ilk siyasetçi Devlet Bahçeli

Son günlerde, yapay zeka destekli araçların etkisiyle Studio Ghibli tarzı görseller büyük bir popülerlik kazandı.



Studio Ghibli akımı siyasette de etkisini gösterdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de son günlerin popüler sosyal medya filtresi Studio Ghibli’de yer aldı.



Geçirdiği kalp kapakçığı operasyonunun ardından mesaisine iki ay veren Bahçeli, cuma günü MHP Genel Merkez'ine gelerek çalışmalarına yeniden başlamıştı. Partililerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Bahçeli, Başkanlık Divanı üyeleri ve milletvekilleri başta olmak üzere parti teşkilatı, Genel Merkez personeliyle fotoğraf çektirdi.



Bahçeli ile fotoğraf çektirenler arasında yer alan Özel Kalem Müdür Yardımcısı Akın Yavuz, fotoğrafı "Studio Ghibli" filtresinden geçirerek Instagram hesabından yayınladı. Yavuz, paylaşmının altına "Akım var dediler, doğru zamanda, doğru fotoğrafla geldik..." yazdı.



CHATGPT GHİBLİ FİLTRESİ NEDİR?



Studio Ghibli, Japon sinemasının en önemli temsilcilerinden biri olarak biliniyor. "ChatGPT Ghibli filtresi," de genellikle Studio Ghibli'nin anime tarzını ve estetiğini taklit eden bir görsel için kullanılıyor.

ChatGPT Ghibli filtresi nedir, nasıl yapılır? Haberi Görüntüle