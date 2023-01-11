Sosyal medya moto kurye Muharrem Can İncir'i konuşuyor

Özel bir şirkette kurye olarak çalışan 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Muharrem Can İncir﻿​, son günlerin en çok konuşulan ve merak edilen ismi oldu.

BİNLERCE KİŞİ PAYLAŞTI

İncir, sipariş götürdüğü yerde piyanonun başına geçti ve Mozart'ın en bilinen eseri 'Türk Marşı'nı çaldı.

O anları cep telefonuna kaydeden bir kişi mini konseri sosyal medyada paylaştı. Söz konusu getir kuryesinin piyano performansı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

PİYANİST BURÇİN BÜKE'DEN DESTEK



Sosyal medyada yayılan videonun altına yorum yapan Sanatçı Güvenç Dağüstün, piyanist Burçin Büke’yi etiketleyerek, kurye piyaniste destek vermesini istedi. Sanatçı Nilgün Belgün de Dağüstün’ün yorumuna “Versin mutlaka Güvenç. Çok yetenekli bir çocuk” dedi.



Yorumlara yanıt veren Burçin Büke ise “Elimden ne gelirse” ifadelerini kullandı.