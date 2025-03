Sosyal medyanın 'Barista Teyze'si: 70 yaşında yeni nesil kahveci

Kahve yapmayı her zaman merak ettiğini dile getiren Çal, "Bir gün kahveciye erken gelmiştim. Bir öğrenci benden Americano istedi ve öyle başladı. Sonra çok hoşuna gitti." dedi.



Her çeşit kahve yapmayı öğrendiğini söyleyen Çal, "Kendim cappuccino içtiğim için onu yapmayı seviyorum. Süslemeler de yapıyorum. Kızımdan gördüm. Kızım gelmedi mi, bir tarafım yarım gibi oluyor. O gelince mutlu oluyorum. Beraber çalışmak çok güzel." diye konuştu.



8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara seslenen Havva Çal, şunları kaydetti:



"Kadınlar çok akıllı, girdikleri her işi yaparlar. Benim yaşımdaki annelerimiz evlerinde oturmasınlar. Ne beceriyorlarsa onu yapsınlar. Eğer evlerinde yapacak bir şey bulamıyorlarsa yardım kurumlarına gitsinler. Eğer çocuk bakmak istiyorlarsa çocuk baksınlar. Ne beceriyorlarsa onu yapsınlar çünkü becerinin arkasından gelen güzel bir şey insanı mutlu ediyor. Bana çok önyargılı davrananlar oldu ama hiç umursamıyorum. Önce annelerimiz ve bütün kadınlar, kendilerini sevsinler ve kendilerine güvensinler. Zaten işin sırrı güven. Hele bizim Türk annelerimiz çok akıllıdır, çok da beceriklidir."