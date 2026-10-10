Sosyal medyaya 15 yaş sınırı: Yeni düzenleme Resmi Gazete'de

Sosyal medya kullanımına yönelik yeni düzenleme, 10 Ekim tarihli Resmi Gazete 'de yayımlandı. Siber Güvenlik Başkanlığı tarafından hazırlanan yönetmelikle sosyal medya platformlarına yaş doğrulama ve çocukların korunmasına yönelik yeni yükümlülükler getirildi.

Yönetmeliğe göre sosyal medya platformları, 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamayacak. Yaş doğrulaması e-Devlet üzerinden oluşturulacak belgeyle yapılacak. Yaşı 15'in altında olduğu belirlenen çocukların hesap açma talepleri reddedilecek.

ÇOCUK HESAPLARINA YENİ KISITLAMALAR

15 yaşını dolduran çocukların hesapları varsayılan olarak gizli olacak. Bu hesaplarda canlı yayın açılması ve kişiselleştirilmiş reklam gösterilmesi yasaklanacak.

Çocukların sosyal medya kullanımını sınırlandırmak amacıyla içeriklerin sonsuz kaydırma yöntemiyle sunulmasına da izin verilmeyecek.

Ayrıca çocuklar yalnızca takip ettikleri hesaplardan mesaj alabilecek, diğer kullanıcılar çocuk hesaplarının takipçi ve takip edilen listelerini göremeyecek.

EBEVEYNLERE DENETİM YETKİSİ

Platformlar, ebeveynlere çocuklarının hesap ayarlarını kontrol etme, kullanım süresini sınırlandırma ve ücretli işlemlere izin verme gibi denetim araçları sunmak zorunda olacak.

Düzenleme 1 Kasım 2026'da yürürlüğe girecek. Mevcut hesaplar için yaş doğrulama işlemlerinin ise en geç 31 Mart 2027'ye kadar yapılması gerekecek. Yaşının 15'in altında olduğu belirlenen kullanıcıların mevcut hesapları kapatılacak.