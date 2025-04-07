Sosyal medyaya daldı, bebeği küvette can verdi
Sosyal medya bağımlılığı can aldı. Müzisyen Sinan Akçıl'ın yanında çalışan yabancı uyruklu kişinin Belarus'ta yaşayan bir akrabası, iddiaya göre sosyal medyaya dalınca beş aylık bebeğini küvette unuttu. İki saat boyunca küvette kalan bebek yaşamını yitirdi.
Cep telefonlarından bilgisayarlara, sosyal medyada geçirilen zaman sürekli artıyor. Öyle ki bu durum son yıllarda çocuklardan, gençlere ve yetişkinlere bağımlılık haline geldi.
Sanal dünyaya dalıp gerçek hayattan kopanlar birçok sorunla karşılaşıyor.
BEŞ AYLIK BEBEĞİNİ SU DOLU KÜVETTE UNUTTU
Müzisyen Sinan Akçıl'ın yanında çalışan yabancı uyruklu kişinin, Belarus'un Minsk şehrinde yaşayan bir akrabası iddiaya göre sosyal medyaya dalıp, beş aylık çocuğunu banyoda küvette unuttu.
Kadın, iki saat sonra banyoya gittiğinde ise çocuğun cansız bedeniyle karşılaştı.
Sinan Akçıl acı olayı, 4 Nisan'da sosyal medya hesabından şu sözlerle paylaştı:
"Çok ama çok üzücü bir olay ile uyandım bugün... Yaklaşık 4 yıldır bizimle evde çalışan artık aile gibi olduğumuz Olga'mız'ın annesinin 5 aylık torunu 'Varya' korkunç bir 'Instagram' kazası ile hayatını kaybetti. Çocugunu küvete koyan gelin, Instagram'a dalıyor ve 2 saat sonra bebek aklına geliyor. Zavallı Varya hayatını kaybetti, haberi alan anneanne de kalp krizi geçirdi. Instagram veya sosyal medya bağımlılığı artık çok ciddi bir hastalıktır. Aklını başına alsın herkes lütfen... Olga az Türkçesi ile diyor ki 'Gelinim hapishaneye gitmeyecek belki ama Allah onu vicdanında ömür boyu hapis tutacak.'"
UZMANLARDAN UYARI
Uzmanlar, sosyal medya kullanımına sınırlama getirilmesi yönünde uyarıda bulunuyor. Bunun için uygulanacak yöntemler olduğuna da dikkat çekiliyor.
"HAYATINIZIN ÖNCELİĞİ OLMASIN"
Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Kültegin Ögel, "Henüz bir hastalık olarak Dünya Sağlık Örgütü bunu kabul etmedi ama bence çok yakın zamanda akıllı telefonlar ya da sosyal medyanın da bir bağımlılık olduğu yani bir hastalık olduğu da ortaya çıkacak." dedi.
"Bağımlılığın bütün özelliklerini taşıyor, en önemli özelliklerinden bir tanesi insanın hayatında öncelik haline gelmesidir." diyen Ögel, şöyle devam etti:
"Evet çocuğunuzun resmini de sosyal medyaya koyabilirsiniz ama çocuğunuza bakmak da zorundasınız. İkinci kısım işte gerçekliktir aslında. Çok yeni özellikler var telefonlarımızda... Ekran kullanım süresi her hafta hatta bu günlük de takip edilebiliyor. Günün ne kadar çoğunluğunda telefonda geçirip geçirmediğimizi takip etmek aslında bizim bu konudaki davranışlarımızdaki aşırılığı gösteriyor."
"ÇOCUKLARINIZA UYGULANABİLİR KURALLAR KOYUN"
Çocuklarla ilgili uyarılarda da bulunan Kültegin Ögel, '''Beni dinlemiyor.' Bakıyorsunuz okulda bütün cep telefonu kurallarına uyuyor ama evde dinlemiyor. Demek ki buradaki sorun ebeveynin bir sorunu. Uygulanabilir bir kural koyacağız. 'Telefona bütün gün hiç bakmayacaksın.' diyemeyiz ama şunu diyebiliriz; 'Günde iki kez birer saat bakmayacaksın.' Çocuğunuz yetişkin hale gelinceye kadar ki bence 21 yaş bu. 21 yaşa kadar bu sınırı koymakla yükümlüsünüz yine bir anne babalık görevi." ifadelerini kullandı.
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