Sosyal medyaya daldı, bebeği küvette can verdi

Cep telefonlarından bilgisayarlara, sosyal medyada geçirilen zaman sürekli artıyor. Öyle ki bu durum son yıllarda çocuklardan, gençlere ve yetişkinlere bağımlılık haline geldi.

Sanal dünyaya dalıp gerçek hayattan kopanlar birçok sorunla karşılaşıyor.

BEŞ AYLIK BEBEĞİNİ SU DOLU KÜVETTE UNUTTU

Müzisyen Sinan Akçıl'ın yanında çalışan yabancı uyruklu kişinin, Belarus'un Minsk şehrinde yaşayan bir akrabası iddiaya göre sosyal medyaya dalıp, beş aylık çocuğunu banyoda küvette unuttu.

Kadın, iki saat sonra banyoya gittiğinde ise çocuğun cansız bedeniyle karşılaştı.

Sinan Akçıl acı olayı, 4 Nisan'da sosyal medya hesabından şu sözlerle paylaştı:

"Çok ama çok üzücü bir olay ile uyandım bugün... Yaklaşık 4 yıldır bizimle evde çalışan artık aile gibi olduğumuz Olga'mız'ın annesinin 5 aylık torunu 'Varya' korkunç bir 'Instagram' kazası ile hayatını kaybetti. Çocugunu küvete koyan gelin, Instagram'a dalıyor ve 2 saat sonra bebek aklına geliyor. Zavallı Varya hayatını kaybetti, haberi alan anneanne de kalp krizi geçirdi. Instagram veya sosyal medya bağımlılığı artık çok ciddi bir hastalıktır. Aklını başına alsın herkes lütfen... Olga az Türkçesi ile diyor ki 'Gelinim hapishaneye gitmeyecek belki ama Allah onu vicdanında ömür boyu hapis tutacak.'"

UZMANLARDAN UYARI

Uzmanlar, sosyal medya kullanımına sınırlama getirilmesi yönünde uyarıda bulunuyor. Bunun için uygulanacak yöntemler olduğuna da dikkat çekiliyor.