Sosyal medyaya yaş sınırı geliyor: 13 yaş altına yasak gündemde

Sosyal medya kullanımına yaş sınırlaması getirmesi planlanan yasa tasarısı üzerinde çalışmalar sürüyor.



Yasa tasarısı üzerindeki hazırlıklara ilişkin son açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’ndan geldi.

DÖRT BAKANLIK ÇALIŞMA YAPIYOR



Uraloğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile birinci derecede, İçişleri ve Adalet Bakanlığı ile de genel anlamda sosyal medyada yaş sınırlamasını değerlendirdiklerini söyledi.

13 YAŞ ALTINA YASAK GÜNDEMDE



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileriyle bir araya geldiklerini anlatan Uraloğlu, bir yol haritası hazırladıklarını söyledi.



Sosyal medya kullanımında 13-16 yaş arasının ebeveyn iznine tabi olması ve 13 yaş altına ise izin verilmemesi gerektiği şeklinde bir mutabakat sağladıklarını söyleyen Bakan Uraloğlu, “Bunu ete kemiğe büründürüp, Meclisimizin takdirine, AK Parti grubumuzca getirilecek. Böyle bir düzenlemeyi bu sene içinde yapmış oluruz.” diye konuştu.