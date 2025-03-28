Sosyal medyaya yaş sınırı geliyor: 13 yaş altına yasak gündemde
13 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına izin verilmemesi gündemde… Açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’ndan geldi. Bakanlıklar arasında sosyal medya tasarısı üzerinde çalışmaların sürdüğünü anlatan Uraloğlu, düzenlemenin bu sene içinde hayata geçeceğini söyledi.
Sosyal medya kullanımına yaş sınırlaması getirmesi planlanan yasa tasarısı üzerinde çalışmalar sürüyor.
Yasa tasarısı üzerindeki hazırlıklara ilişkin son açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’ndan geldi.
DÖRT BAKANLIK ÇALIŞMA YAPIYOR
Uraloğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile birinci derecede, İçişleri ve Adalet Bakanlığı ile de genel anlamda sosyal medyada yaş sınırlamasını değerlendirdiklerini söyledi.
13 YAŞ ALTINA YASAK GÜNDEMDE
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileriyle bir araya geldiklerini anlatan Uraloğlu, bir yol haritası hazırladıklarını söyledi.
Sosyal medya kullanımında 13-16 yaş arasının ebeveyn iznine tabi olması ve 13 yaş altına ise izin verilmemesi gerektiği şeklinde bir mutabakat sağladıklarını söyleyen Bakan Uraloğlu, “Bunu ete kemiğe büründürüp, Meclisimizin takdirine, AK Parti grubumuzca getirilecek. Böyle bir düzenlemeyi bu sene içinde yapmış oluruz.” diye konuştu.
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