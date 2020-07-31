Sosyal Medya yasası Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi

Son dakika haberi! Düzenlemeyle,, günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcıları Türkiye'de temsilci bulundurmak zorunda olacak. Bu şart yerine getirilmezse, 5 aşamalı bir yaptırım süreci olacak.

Temsilcilik açmayan sosyal ağ sağlayıcısına 10 milyon ceza verilecek. Bu şart 30 gün daha yerine getirilmezse sosyal ağ sağlayıcısına 30 milyon lira daha ceza kesilecek. 3. aşamada ise ilgili sosyal ağ sağlayıcısı 3 ay süreyle yeni reklam sözleşmesi yapamayacak. 4. aşamada sulh ceza hakimliği, yüzde 50 ile 90 oranında bant daraltma cezası verebilecek.

Son aşamada ise, bant daraltma cezası alan erişim sağlayıcıların 4 saat içerisinde bu kararı yerine getirmesi gerekecek. Sosyal medyada, kişisel haklara yönelik ihlal olması durumunda 48 saat içinde cevap verilmesi gerekecek. Bu şartın yerine getirilmemesinin cezası 5 milyon Lira olacak.