Sosyal mesafeli, maskeli balık avı

Mersin'de güzel havayı fırsat bilen olta balıkçıları, sosyal mesafe kurallarına uyarak, maske takıp balık tutuyor.

DHA 02.07.2020 - 09:12

Sosyal mesafeli, maskeli balık avı

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Corona virüs salgını nedeniyle geçici olarak durdurulan olta balıkçılığı, normalleşme süreciyle yeniden başladı.

Mersin’de amatör balıkçılar, güzel havayı da fırsat bilerek sahillere akın etti. Aralarında 1,5 metre mesafe bırakan balıkçılar, maske takıp, hijyen kurallarına uyarak oltayla balık tutuyor.

Günün ilk ışıklarıyla sahile gelen balıkçılar, oltalarını denize atıyor. Amatör balıkçılar, İsmet İnönü Bulvarı sahil kısmında sosyal mesafe kuralını da gözetiyor.

''SOSYAL MESAFEYE DİKKAT EDİYORUZ''

Sahilde uzun zaman sonra balık tutmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Ali Kocaoğlu (50), "Sosyal mesafe ve maske kuralına dikkat ediyoruz" dedi.

Kadir Taçyıldız (60) da, balık avı yaparken özellikle sosyal mesafeye dikkat ettiklerini, mutlaka maske taktıklarını söyledi. Taçyıldız, yaklaşık 3 kilo ağırlığında balık yakalayınca ortaya renkli görüntüler çıktı.

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