Sosyal tesislerde yangın: Restoran ile kafe kül oldu

Giresun'un önemli turizm merkezlerinden biri olan Kuzalan Tabiat Parkı'nda, özel bir firma tarafından işletilen Kuzalan Şelale Park Sosyal Tesisleri'nde öğle saatlerinde yangın çıktı.

Yangın kısa sürede büyürken, ihbarla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekipleri müdahalesiyle söndürülürken, restoran ve kafe kullanılmaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (