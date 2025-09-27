Sosyolog-Yazar İsmail Beşikçi hastaneye kaldırıldı: Beyin kanaması geçirdi

Sosyolog Yazar İsmail Beşikçi, Diyarbakır’da Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen film festivalinde yaptığı konuşma sırasında, fenalaşarak yere yığıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan Beşikçi’nin, beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Beşikçi’nin yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürüyor.



HAYATİ RİSKİ DEVAM EDİYOR



Dicle Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ata Akıl, Beşikçi’nin tansiyona bağlı beyin kanaması geçirdiğini belirterek, “Bugün saat 18.10 civarında 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastanemize getirilen sosyolog-yazar İsmail Beşikçi, acil serviste yapılan ilk değerlendirmelerin ardından hemen müşahede altına alınmıştır. Yapılan tetkikler sonucunda tansiyona bağlı beyin kanaması geçirdiği tespit edilmiştir. Hastamız, hızla yoğun bakım ünitesine alınarak tedavisine başlanmıştır. Bilinci açık olmakla birlikte, beyin kanamasının kritik bir bölgede olması nedeniyle hayati riski devam etmektedir. Dicle Üniversitesi Hastanesi olarak Sosyolog-Yazar İsmail Beşikçi’nin sağlık durumu yakından takip edilmektedir” dedi.