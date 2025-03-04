Soygun girişimi dolaba takıldı!

Olay, 27 Şubat'ta Balıkesir'in Hisariçi Mahallesi'nde bir kuyumcuda meydana geldi. Maskeli olarak iş yerine giren E.G., altın sorma bahanesiyle bir süre konuştuğu çalışana silahını doğrultarak, "Sakın bağırma, yoksa elimden bir kaza çıkar, ölürsün. Çantayı doldur, çantayı aşağıda tut, yoksa sıkarım. Uzan yere yat, yoksa sıkarım" dedi.



Bu sırada çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine paniğe kapılan şüpheli, kaçmaya çalışırken altınlarla dolu çantası tezgah çekmecesinin kulpuna takıldı. Şüpheli, çantaya alamadan iş yerinden çıkıp kaçtı.

