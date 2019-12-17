Soygun için girdiği bankada güvenlik görevlisini rehin aldı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki bir bankanın şubesine giren silahlı bir kişinin soygun girişiminde bulunması üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.



İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Konyaaltı Caddesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir bankanın şubesinde silahlı soygun girişiminde bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.



Şüpheli banka çalışanlarını dışarı çıkararak güvenlik görevlisini rehin aldı. Özal Harekat polisleri de bölgede hazır bekletildi.

Soygun girişiminde bulunan zanlı, ikna edilerek gözaltına alındı.