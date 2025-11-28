Soyguncunun kimliği, bant üzerindeki parmak izinden saptandı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde başında kask ile bir kuyumcuya girerek tabanca doğrulttuğu çalışanın el ve ayaklarını bantla bağladıktan sonra 170 altın bilezik alarak kaçan ve Diyarbakır’da yakalanan polis memuru Cumhur Y. (28), adliyeye sevk edildi.



Olay, 25 Kasım’da Reşadiye Caddesi’ndeki Yılmaz Şerbetçi’ye ait kuyumcu dükkanında meydana geldi. Başında kask bulunan ve polis memuru olduğu sonradan öğrenilen Cumhur Y, tabancayla kuyumcu dükkanına girdi. Yanında getirdiği çantayı, iş yeri çalışanına uzatan Cumhur Y. altınları çantaya doldurmasını istedi. Tabanca doğrulttuğu çalışanı yere yatırdıktan sonra el ve ayağını bantla bağlayan soyguncu, içerisinde 170 altın bilezik olan çantayı alarak, kaçtı.

DİYARBAKIR’DA YAKALANDI

Polis ekipleri, Cumhur Y’nin polis memuru olarak görev yaptığı Diyarbakır’a kaçtığını tespit etti. Ordu İl Emniyet Müdürlüğü ile Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan koordineli çalışmalar sonucunda dün Diyarbakır’da yakalanan şüpheli, gözaltına alındı. Bugün emniyetteki işlemleri tamamlanan Cumhur Y, Fatsa Adliyesi’ne sevk edildi.



BANT ÜZERİNDEKİ PARMAK İZİ ELE VERDİ



Öte yandan, Cumhur Y’nin soygun sırasında kuyumcu çalışanını bağlamak için kullandığı bant üzerinde kalan parmak izinden kimliğinin tespit edildiği öğrenildi. Evli ve 1 çocuk babası Cumhur Y'nin altın bilezikleri, olaydan 2 gün önce kiraladığı evde sakladığı belirlendi.