Soykırım davasına 5 klasör ek delil

Türkiye'den İsrail'in Gazze'deki soykırımını durdurmak önemli bir adım daha attı.



İstanbul 2 No'lu Barosu, İsrail'in savaş suçu işlediğini belirterek Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvurdu.



Baro heyeti, mahkemeye 5 klasör ek delil sundu. Sabah gazetesinin haberine göre o klasörleden ikisi, kadın ve çocuklara yönelik suçları içeriyor.

"TÜRKİYE OLARAK HEP ADALETİN YANINDAYIZ"



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2023-2024 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni'nde Türkiye'nin Gazze'nin yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.



9 aydan bu yana Filistin'de çocukların katledildiğini, okulların ve ibadethanelerin bombalandığını dile getiren Bakan Tunç, "Haklının sesini duyurabilmek için Türkiye olarak hep adaletin yanındayız. Hakkaniyetin yanındayız. İnsan haklarının savunucusu olmaya Filistinli kardeşlerimizin sesini duyurmaya devam edeceğiz." dedi.