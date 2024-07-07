Soykırım davasına 5 klasör ek delil

İstanbul 2 No'lu Barosu, İsrail'in savaş suçu işlediğini belirterek Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvurdu. Baro mahkemeye, 5 klasör ek delil sundu. İsrail'in saldırılarına ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Türkiye olarak hep adaletin yanındayız. Filistinli kardeşlerimizin sesini duyurmaya devam edeceğiz." dedi.

Soykırım davasına 5 klasör ek delil

'den 'in 'deki soykırımını durdurmak önemli bir adım daha attı.

İstanbul 2 No'lu Barosu, İsrail'in savaş suçu işlediğini belirterek Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvurdu.

Baro heyeti, mahkemeye 5 klasör ek delil sundu. Sabah gazetesinin haberine göre o klasörleden ikisi, kadın ve çocuklara yönelik suçları içeriyor.

"TÜRKİYE OLARAK HEP ADALETİN YANINDAYIZ"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2023-2024 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni'nde Türkiye'nin Gazze'nin yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.

9 aydan bu yana 'de çocukların katledildiğini, okulların ve ibadethanelerin bombalandığını dile getiren Bakan Tunç, "Haklının sesini duyurabilmek için Türkiye olarak hep adaletin yanındayız. Hakkaniyetin yanındayız. İnsan haklarının savunucusu olmaya Filistinli kardeşlerimizin sesini duyurmaya devam edeceğiz." dedi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan UEFA'nın kararına tepki: Tamamen siyasi bir karar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan UEFA'nın kararına tepki: Tamamen siyasi bir karar

Çakarlu TIR'ın şoförüne 6 bin 439 lira ceza

Çakarlu TIR'ın şoförüne 6 bin 439 lira ceza

Ucuz ev eşyası almak isterken 30 bin lira dolandırıldı! "Eşi namaz kılıyordu, bize inandırıcı ve samimi geldiler"

Ucuz ev eşyası almak isterken 30 bin lira dolandırıldı! "Eşi namaz kılıyordu, bize inandırıcı ve samimi geldiler"

Edirne'de 11 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'de 11 kaçak göçmen yakalandı

Kahramanmaraş'ta operasyon! "Garanti kupon" vaadiyle 40 milyon TL dolandırmışlar

Kahramanmaraş'ta operasyon! "Garanti kupon" vaadiyle 40 milyon TL dolandırmışlar

Saniyeler içinde alevlere teslim oldu

Saniyeler içinde alevlere teslim oldu

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...