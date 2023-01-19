Söylemezsem Olmaz'ın yeni sunucusu belli oldu: İşte Seren Serengil'in yerine gelen isim

Şarkıcı ve sunucu Seren Serengil, geçtiğimiz günlerde mobbing gördüğünü açıklamış, sunuculuğunu üstlendiği Söylemezsem Olmaz programından ayrıldığını duyurmuştu. Seren Serengil'in yerine gelecek isim açıklandı. Peki, programın yeni sunucusu kim oldu?

Söylemezsem Olmaz'ın yeni sunucusu belli oldu: İşte Seren Serengil'in yerine gelen isim

Seren Serengil'in vedası ardından Söylemezsem Olmaz programının yeni sunucusu belli oldu. Programa eski manken Ebru Şancı Öztürk dahil olacak. Öztürk, Bircan Bali ve Arto ile magazin dünyasındaki gelişmeleri yorumlayacak.

Söylemezsem Olmaz'ın yeni sunucusu belli oldu: İşte Seren Serengil'in yerine gelen isim - 1

SEREN SERENGİL'DEN AYRILIK AÇIKLAMASI

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan ünlü isim, "Uzun zamandır süregelen birtakım olaylarla birlikte her sabah Beyaz TV'de yorumculuğunu yapmakta olduğum 'Söylemezsem Olmaz' isimli programdan bu sabah itibarıyla tüm yasal haklarımı saklı tutarak ayrılmış bulunmaktayım. Programdaki diğer yorumcular ve yapımcı tarafından uğradığım sözlü, psikolojik şiddet ve mobbing nedeniyle kişilik haklarının, kamuoyu önündeki itibarımın, ismimin marka değerinin ve siz sayın izleyicilerimin gözündeki varlığımın zarar görmemesi adına bu kararı almış bulunmaktayım" dedi.

Söylemezsem Olmaz'ın yeni sunucusu belli oldu: İşte Seren Serengil'in yerine gelen isim - 2

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