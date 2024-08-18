Söylenen kelimeleri anında rap şarkıya çeviriyor

Sosyal medya hesabında arkadaşlarının rastgele söylediği kelimeleri anlık olarak rap şarkısına dönüştürmesiyle fenomen olan 19 yaşındaki genç, yeteneğiyle gündem oldu.

Söylenen kelimeleri anında rap şarkıya çeviriyor

'de 19 yaşındaki İsmail Eren Bozkurt, arkadaşlarının rastgele söylediği kelimeleri anında rap şarkısına dönüştürdüğü videolarıyla büyük beğeni topladı. Bozkurt'un sosyal medya hesabında paylaştığı video, 6 milyon izlenmeye ulaşarak genç rapçiyi hızla popülerleştirdi.

Bozkurt, yeteneğini 6 yıl önce keşfettiğini belirterek, “Denizlili bir rapçi sayesinde bu işe karar verdim. Sınıfta arkadaşlarımla kitaplardan paragraflar okuyup bunları rap şarkısına çevirmeye çalışıyordum. Daha sonra doğaçlama kelimelerle şarkı yapmaya başladım ve yeteneğimin olduğunu fark ettim” dedi.

Videonun ardından konser teklifleri almaya başlayan Bozkurt, "Sezon sonuna kadar birkaç yerde konser gerçekleştirmeyi planlıyorum. Doğaçlama rap konusunda aldığım geri dönüşler oldukça olumlu. İnsanlar bu tür rap yapmayı pek görmedikleri için beğeniyorlar" şeklinde konuştu.

Bozkurt, videonun beklenenden fazla etkileşim almasının ardından ünlü sanatçıların menajerleriyle iletişime geçtiğini de sözlerine ekledi. “Menajerlerle görüşüp onlardan tavsiye almak benim için çok önemliydi. Yakın zamanda çıkacak şarkılarım var ve prodüktörlük yapmayı da düşünüyorum. Güzel projelerim var ve hepsini yavaş yavaş hayata geçirmeyi planlıyorum” dedi.

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