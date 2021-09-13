Soylu, Batı Karadeniz'de halen arananların sayısını açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki Afet Koordinasyon Merkezi'ndeki koordinasyon toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, Batı Karadeniz'de 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinin üzerinden bir ay geçtiğine işaret etti.



Yaşanan felaketin büyüklüğüne dikkati çeken Soylu, şöyle devam etti:



"Şunu söyleyebilirim. İnsan hayatında zor günler, zor geceler vardır. Benim çok zor gecelerimden bir tanesiydi. Benim ne kadar zor gecemse çatıların üzerinde kalıp devletinden aman bekleyen, imdat dileyen insanların da benden daha zor gecesiydi ve günüydü. 82 vatandaşımız rahmeti rahmana kavuştu ve onları defnettik. 15 vatandaşımızın arama kurtarma çalışmaları 459 personelle havadan, karadan ve denizden hala devam ediyor"



Gayretlerinin bu aşamada da devam ettiğini aktaran Soylu, afet konusunda devletin gerek daha önce yaptıklarıyla, afet öncesi aldığı tedbirlerle afet anında yaptıklarıyla ve afet sonrası yaptıklarıyla süreci yürüttüğünü belirtti.



Daha önce yapılan yatırımların daha büyük bir faciayı önlediğini öne süren Bakan Soylu, şunları söyledi:



"Daha önce taşkın riski için yapılan özellikle tahkimatların aslında daha büyük bir faciayı nasıl önledikleri, bu konuda yapılan her bir yatırımın aslında bu büyük afette bir vesileyle koruyucu olduğunu hep birlikte gördük ve daha büyük felaketlerin sonucunun oluşmasını engellediğine de hep beraber şahit olduk"



SELİN MALİYETİ VE BAĞIŞLAR

Süleyman Soylu, "AFAD hesaplarına toplam 390 milyonun üzerinde bağış geldi. Fakat hem taahhütler, hem de gelecekler var. Onlardan bahsetmiyorum. Bu esnada illerimizin valiliklerinin açtığı özel bağış hesapları var. Bunlara da toplam 60 milyon bağış geldi. Yani bu 450 milyon demektir. Şu ana kadar belirlediğimiz maliyet 5,8 milyar lira. Bu 5,8 milyar liranın içinde şehirlerimizde yapılacak evlerden, köylerde kırsala yapılacak evlere kadar tüm maliyetler söz konusudur" dedi.



Bakan Soylu yapılan taahhütler hesaba katıldığında toplam bağış miktarının 1 milyar 25 milyon liraya ulaşacağına dikkat çekti.