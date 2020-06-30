Soylu: Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu (Bataklık Operasyonu nedir?)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu basın açıklamasında bulundu.

Bakan Soylu dokuz ülkeyle ortak yürütülen Bataklık Operasyonu'na ilişkin açıklamalar yaptı.

Soylu'nu açıklamalarından satır başları; Şu ana kadar 67 hedef gözaltına alındı, 70 milyon nakite el konuldu, 500 milyonluk trafik önlendi.

Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonuydu. Uyuşturucu ve suç gelirleriyle ilgili en büyük operasyonu yapıldı.



Örgütün tepe yöneticilerinden bir tanesi hakkında kırmızı bülten, Brezilya ve Hollanda'da 26 yıllık hapis cezası var.