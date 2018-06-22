İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçim çalışmaları kapsamında İstanbul Gaziosmanpaşa'da vatandaşlara hitap etti.



Terörle etkili bir şekilde mücadele ettiklerini ve bunu yarım bırakmayacaklarını söyleyen Soylu, ''FETÖ ile ilgili yeni bir belge daha çıktı'' dedi.



Soylu, "Yarın öbür gün okursunuz. O Pensilvanya'daki hainin bu işin tam göbeğinde olduğunun bir belgesi daha çıktı. O belgeyi Amerika'ya böyle kırmızı kurdeleyle göndereceğiz. Hele göndermesinler bakalım. Her türlü hainliği yapmışlar. O saatlerde her türlü konuşmayı yapmışlar. Ama Allah milletimizden razı olsun. Çıplak elleriyle beraber F-16'lara karşı bu ülkenin namusunu korudu." dedi.