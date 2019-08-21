İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yabancı gazetecilerle Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı Ofisi'ndeki toplantıda bir araya geldi. Gündeminde Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanlarının görevden alınması vardı.



Soylu, daha önce yapılan çukur ve barikat eylemlerini hatırlattı, "Bu gelişmeler ışığında belediye başkanlarını görevden aldık" dedi.



İçişleri Bakanı şu ifadeleri kullandı: "Adam PKK’ya açık destek veriyor, bunu görüyor ve soruşturma açıyorsunuz. Dava bitene kadar bu yardımın da devam etmesine göz mü yumacaksınız? Haliyle, dava bitene kadar açığa alıyorsunuz. Bu tedbirdir."



Kayyum yerine vekil ataması yapıldığına da dikkat çeken Soylu, "Demokrasiyi truva atı olarak kullananlara müsaade etmeyeceğiz. Kayyum sözü yanlış bir sözdür. Biz oraya kayyum atamadık, belediye başkan vekili atadık ve yasaların bize verdiği yetkiye dayanarak atadık" diye konuştu.



İçişleri Bakanı, üç belediye başkanı hakkında PKK'ya destek verdikleri yönündeki iddiaları içeren İngilizce bir dosya da sundu.



Soylu, "Bu kişilerin devam eden soruşturmaları olduğu bilindiği halde, Ahmet Türk bir önceki dönemde görevden alındığı halde, tekrar aday gösterilmiştir. HDP, demokratik süreçleri ısrarla provoke etmektedir" dedi.



Uygulamanın Avrupa normlarına uygun olduğunu belirten Soylu, İspanya Yüksek Mahkemesi'nin bağımsızlık isteyen Katalan milletvekillerinin tutuklanması kararını örnek verdi.

