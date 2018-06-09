İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kandil'e yönelik olası operasyon hakkında açıklamalar yaptı.



CNN Türk'e konuşan Soylu, şu mesajları verdi: "Kandil, bizim için şu anda bir yakın hedef ve bir zamanlama hedef. İstediğimiz zaman ve istediğimiz an itibarıyla biz Kandil'i ele geçirebiliriz. Şu anda Türkiye'nin gücü bu noktadadır.



Türkiye çok yakın bir zaman dilimi içerisinde, Kandil'de bizim kahramanlarımızı görecek, Bu bizim için bir zamanlama meselesidir."



İçişleri Bakanı Soylu, "Gerek PKK, gerek FETÖ bu konularda çok engellenen eylem var. Tabii bizim bunları kamuoyuyla sürekli paylaşmamamız doğru olandır" dedi.



"UBER KORSAN TAŞIMACILIK"

Uber'le ilgili konuşan Soylu "Uber yetkisiz taşımacılıktır, halk dilinde bunun adı korsandır, bir başka belgeyle taksi taşımacılığı yapmaktadırlar. Bizim buna müsaade etmemiz mümkün değildir."

