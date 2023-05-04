Soylu "siyasi darbe" sözlerini yineledi

İçişleri Bakanı ve AKP İstanbul 2. Bölge milletvekili adayı Süleyman Soylu, Habertürk canlı yayınında açıklamalarda bulundu.



Soylu, "14 Mayıs siyasi darbe girişimidir' sözlerine ilişkin soruya şu yanıtı verdi: "Neresi yanlış bunun? Darbeyle yapamadıklarını seçimle yapmak istiyorlar. Erdoğan ABD'nin kurduğu sistemi tasfiye etti" dedi. ABD Başkanı Biden'ı işaret eden Soylu, "Biden bu konuşmasında diyor ki, 'bundan önce yaptıklarımızı beceremedik' diyor. 'Şimdi biz bu işi Türkiye'deki tüm muhalifleri bir araya getirerek 2023 seçiminde bunu sağlamalıyız' diyor. Bunu bir gazeteci söylemiyor, Amerikan başkanı söylüyor. Darbeyle değil de seçimle diyor"

"YSK'YA PARALEL YAPI İDDİASI UYDURMA"



İçişleri Bakanı, CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'in "İçişleri Bakanlığında YSK'ya paralel bir yapı kurulduğunu tespit ettik" açıklamasına dair ise "Aplikasyon falan söz konusu değil. Bunların hepsi uydurmadır. 601 bin polisimiz, jandarmamız, sahil güvenliğimiz çalışacak. Seçmenin yüzde 1'i yapıyor. Aplikasyon olsa birisi çıkıp 'ben uygulama var' der" diye konuştu.