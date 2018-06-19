İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mersin'in merkez Toroslar ilçesindeki amfi tiyatroda düzenlenen halkla buluşma etkinliğinde konuştu.

24 Haziran'da çok kritik bir seçime gidileceğinin altını çizen Soylu, Türkiye için zor günlerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde geride bırakıldığını söyledi.

"Biz o bir şeye sahip çıktık. Biz bu ülkeyi hainlere teslim etmedik." diyen Soylu, terörle mücadele çalışmalarını anlattı.

Türkiye'nin 21. asrın başından itibaren yükselme döneminde olduğunu, eskiden insansız hava aracı üretemediğini, İsrail ve Amerika'dan istediğini anımsatan Soylu, "Bize yapmadıklarını bırakmadılar. Bugün çatlasınlar da patlasınlar. Ne yaparlarsa yapsınlar bugün bizim Türk mühendislerimiz imal ediyor. Terörle nasıl mücadele ediyoruz zannediyorlar. Bizim 6 tane jandarmamızın insansız hava aracı vardı. Şimdi 6 tane daha aldık. 2 ay sonra 6 tane daha alacağız. Ondan sonraki 2 ay sonra 6 tane daha alacağız. Bilmediğiniz bir şey daha söyleyelim. Terörle mücadelede şu anda herkes bizim fragmanımızı gördü. 24 Haziran'dan sonra siz bakın biz nasıl terörle mücadele yapıyoruz." diye konuştu.

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE

Uyuşturucuyla mücadele konusunda da önemli çalışmalar yaptıklarını hatırlatan Soylu, şöyle devam etti:

"Bizim evlatlarımız da yıl başından bugüne kadar 9 bin 500 uyuşturucu satıcısını kodese tıkıverdi. Cumhuriyet tarihinde bir rekordur. Geçen yıllara göre 2 kat, 3 kat yakalamalarımız arttı. Bakın 2016'da 5 bin 500 kilo eroin yakalanmıştı şu anda yakalanan eroin neredeyse 8 bin 500 kiloyu buldu, daha 6 ayı tamamlamadık."