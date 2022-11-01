Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na 'uyuşturucu' yanıtı

İçişleri Bakanı Soylu, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu iddialarıyla ilgili tazminat davası açacağını söyledi. Soylu, "Bu işin peşini bırakmayacağız. İftira atmakla siyaset yapma dönemi bitti" dedi.

Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na 'uyuşturucu' yanıtı

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CHP Genel Başkanı 'nun 'de metamfetamin kullanımına ilişkin açıklamaları yeni bir tartışma başlattı.

ile mücadelede hükümete yönelik suçlamalarda bulunan Kılıçdaroğlu'na İçişleri Bakanı tepki gösterdi.

İletişim Başkanlığı ile AFAD tarafından ortaklaşa düzenlenen "Afet İletişim Çalıştayı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Soylu, Kılıçdaroğlu'nu amacının değiştirmek olduğunu söyledi.

"Bu işin peşini bırakmayacağız. İftira atmakla siyaset yapma dönemi bitti" diyen Soylu, suç duyurusunda bulunduğunu ve tazminat davası açacağını belirtti.

Uyuşturucu ile mücadeleye ilişkin bilgi de veren Soylu, uyuşturucu satışı nedeniyle cezaevinde olan kişi sayısının 177 bin olduğu bilgisini verdi.

Soylu şöyle devam etti:

"Sahil güvenliğimiz dahil uyuşturucu ile mücadele ediyor. Türkiye hem arzla mücadelede hem taleple mücadele de Türkiye tarihinin en önemli dönemlerinden birini yaşıyordur. Benim 'okul önünde uyuşturucu satanın bacaklarını kırarım' sözümle dalga geçiyor. Bak bakalım okulları önünde uyuşturucu satan var mı?"

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