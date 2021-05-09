Soylu'dan ve Kılıçdaroğlu'na "Sedat Peker" tepkisi

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in sözleri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu karşı karşıya getirdi.

Soylu , Kılıçdaroğlu'nun tartışmalara devletin ve İçişleri Bakanı'nın seyirci kaldığı suçlamasına "Acizlik ve çürümüşlük" sözleriyle yanıt verdi .



Süleyman Soylu, "Bir ülkede Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı, Kırmızı Bülten talep edilen organize suç örgütü yöneticisinin, güvenlik güçlerimize yönelik iftira ve akla sığmayan ithamlarına sığınarak siyaset yapar mı? Mafyaya neler yaptığımızı, nasıl çökerttiğimizi bu bağırtıların nereden çıktığını sorarsa anlatırım" dedi.



Soylu, Kılıçdaroğlu'na tepkisini "mafya ile ilgili tek ek yapamadığımızı her seçimi kaybeden siyaset mafyasının Türk siyasetine musallatlığına çaresiz kalmaktır." sözleriyle sürdürdü .



CHP Genel Başkanı T24 internet sitesinin sorularını yanıtlamış, Peker'in yayınladığı videolar ve ortaya attığı iddialarla ilgili soruya " Sedat Peker, yurt dışına giderken bunlar ne kadar suçlu olup olmadığını bilmiyorlar mıydı? Biliyorlardı. Şimdi kendi aralarında kavga var ve devlet seyirci. Garip olanı bu. İçişleri Bakanı, bu tartışmalara sadece seyirc” demişti.

İÇİŞLERİ'NDEN YAZILI AÇIKLAMA

Soylu'nun ardından İçişleri Bakanlığı'ndan yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Güvenlik güçlerimiz, ülkenin huzuru ve güvenliği için, hukuk devleti çerçevesinde tüm imkanlarını, kararlılıkla ve sorumlulukla seferber etmektedir. Huzur ve güvenin temin edilmesinde birçok alanda edilen başarılar, organize suç ile mücadelede de hem operasyon verilerinde hem de halkımızın günlük hayatında hissedilmektedir.



Bu çerçevede 15 Temmuz sonrasında 1.738 operasyon yapılmış, 22 bin 636 şüpheli gözaltına alınmış, 8.414’ü tutuklanmış; 31 ulusal düzeyde, 13 bölgesel düzeyde ve 304’ü de yerel düzeyde olmak üzere toplam 348 organize suç örgütü çökertilmiştir.



Organize suç örgütlerinin güvenlik güçlerimiz karşısındaki sıkışmışlığı, acizliği ve her operasyonda elde edilen üstün başarılar, bu yapıların tamamen temizlenmesini sağlamaktadır.



Güvenlik güçlerimizin ağır saha baskısı karşısında, bu yapılara mensup kişiler, dönem dönem “örtüleme yöntemi” olarak adlandırdığımız bir yöntemle kamuoyuna “faaliyetlerinden uzaklaştığı” izlenimini vermek isterler. Ancak bu konudaki hedeflerimizi ısrarlı takibimiz, bu örtüleme adımlarına rağmen devam eder.



Hakkında Kırmızı Bülten talep edilen organize suç çetesi sözde yöneticisi S.P., dönem dönem çeşitli iletişim mecraları aracılığıyla “iş insanıyım, bu işlerden çekildim” demesine rağmen, yine organize suça yönelik faaliyetleri tespit edilmiştir. Konu adliyeye sevk edilmiş ve neticesinde bu süreç, operasyona dönüştürülmüştür.



Anılan kişinin, yurt dışından sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği yayınlardaki iftira ve ithamları, güvenlik güçlerimiz ve devletimiz üzerine yeni bir organize suç faaliyeti olarak değerlendirilmektedir.



Bu nedenle, anılan kişi ülkemize getirilip adalete teslim edilinceye kadar sürecin takibi sağlanacaktır.



Güvenlik güçlerimiz, bugüne kadar yaptığı gibi bundan sonra da halkımızın huzurunu bozacak tüm suç örgütleriyle mücadelesini, bu yapılar hareket edemeyecek duruma gelinceye kadar sürdürecektir.



Ayrıca 15 Temmuz’dan sonra art arda yapılan operasyonlarla büyük darbe vurduğumuz organize suç örgütlerinin son kalıntılarını da 2021 yılında tamamen bitirme kararlılığında olduğumuzu,