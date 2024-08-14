Soyunma kabinlerinde müşterileri röntgenleyen sapığa gözaltı

Kent merkezindeki alışveriş merkezindeki kıyafet mağazasında mağaza çalışanı M.K., cep telefonuyla soyunma kabinlerindeki kadın müşterilerin görüntülerini kaydetti.



16 yaşındaki kız çocuğu ise durumdan şüphelenip ailesine bilgi verdi. Ailenin polis merkezine gidip şikayetçi olmasının ardından Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, AVM'de şüpheliyi yakalandı.



Gözaltına alınan şüphelinin cep telefonuna incelenmek üzere el konuldu. M.K.'ye, "Özel hayatın gizliliğini ihlal" ve "Cinsel taciz" suçlamasıyla işlem yapıldı.

İŞİNE SON VERİLDİ



Suçlamaları reddeden şüpheli, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. M. K.'nin cep telefonu detaylı inceleme için Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.



Olayla ilgili soruşturma sürerken, M.K.'nin mağazadaki işine son verildiği öğrenildi.